Нацрада оштрафувала 1+1 за показ серіалу російською мовою

Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал 1+1 через показ серіалу російською мовою.

"За порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою до ліцензіата застосовано штрафну санкцію на суму 71 488,95 грн", - повідомляє Нацрада.

Регулятор розглянув скаргу громадянина Максима Ковбика, який повідомив про трансляцію на телеканалі 1+1 із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою.

У Нацраді визначили, що 1+1 порушив ст. 10 закону "Про телебачення і радіомовлення", тому на телеканал наклали штраф, який складає 5% суми ліцензійного збору.

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Окрім того, телеканалу "Інтер" призначили перевірку через демонстрацію фільмів за участі артистів, яких внесли до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

"Усього за період із 28 червня по 11 липня було зафіксовано 11 таких творів", - розповіла Нацрада.

Йдеться про фільми "Карнавал", "Пірати ХХ століття", "Огарьова, 6", "Сім наречених єфрейтора Збруєва", "Любов і голуби", "Москва сльозам не вірить", "Собаче серце", "Маленька Віра", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Гараж" і "Службовий роман".