Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил телеканал NewsOne, собиравшийся проводить телемост с пропагандистским российским телеканалом "Россия 1", и нашел нарушения.

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовим проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели... И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" член НСТР Сергей Костинский.

И добавил, что Нацсовет заинтересован в скорейшем рассмотрении результатов проверки NewsOne (ООО "Новости 24 часа"). На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно.

8 июля ведущий телепрограммы "Вести недели" на рупоре кремлевской пропаганды, телеканале "Россия 24" Дмитрий Киселев заявил о том, что вместе с телеканалом NewsOne будет проведен телемост под названием "Надо поговорить".

СБУ инициировала внеочередное заседание СНБО из-за возможного проведения пропагандистского телемоста, а также предложила ввести санкции против юрлиц, осуществляющих вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После общественного резонанса NewsOne заявил об отмене телемарафона с российским пропагандистским телеканалом. Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что по результатам проведенной СБУ и ГПУ работы выявлена прямая связь телеканала NewsOne и российского "Промсвязьбанка", который обслуживает государственный оборонный заказ РФ. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".