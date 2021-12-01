Назвали відео на YouTube, які зібрали найбільше переглядів від українців

Google Україна опублікувала рейтинг відео на YouTube, які зібрали найбільше переглядів від українських користувачів.

Найбільше переглядів набрало відео російського політика Олексія Навального про палац президента РФ Володимира Путіна біля Геленджика, йдеться у повідомленні.

Багато переглядів набрали інтерв'ю, телевізійні шоу та серіали.

До рейтингу потрапили відео від виробників з України, Росії та Білорусі.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні 2021 року: 1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

3. Ивангай - где он пропадал / вДудь

4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021

5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !

6. Холостяк 11 - Выпуск 1 от 05.03.2021

7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]

10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1

Найпопулярнішим музичним відео став кліп на пісню "Родной" від співачки Loboda.

Топ-10 музичних відео:

1. LOBODA - Родной (Премьера клипа, 2021)

2. Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021

3. Minelli - Rampampam | Official Video

4. MORGENSHTERN - ДУЛО (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО

6. Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)

7. Max Barskih & Zivert - Bestseller | ПРЕМЬЕРА КЛИПА

8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

9. Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021

10. Wellboy - Гуси

Оксфордський словник англійської мови обрав термін vax словом 2021 року. Цьогоріч його використовували у 72 рази частіше, ніж 2020-го, повідомили на офіційному сайті словника, який у листопаді зазвичай називає "слово року".



