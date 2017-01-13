Отключение "Дождя": Белковский объяснил, зачем редакция показала скандальную карту

Телеканал "Дождь" - единственный в России, где представлена проукраинская точка зрения.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил российский политолог Станислав Белковский, комментируя решение Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины о запрете трансляции телеканала.

Одной из причин для принятия такого решения стала демонстрация карты России с включенным в нее Крымским полуостровом.

"Надо понимать, что в России предусмотрена уголовная ответственность за отрицание принадлежности Крыма к РФ. "Дождь" не мог сделать иначе. Телеканал закрыли бы в тот же день. Более того, его руководителей подвергли бы уголовному преследованию. Есть только один выход из положения: создание телеканала "Дождь-Украина", который был бы юридическим лицом, действующим по законам Украины. Тогда репрессивные меры на "Дождь" не распространялись бы", - сказал Белковский.

По его словам, телеканал всегда предоставлял слово представителям Украины.

"Дождь" - не единственный свободный телеканал в России. К таким можно отнести РБК, например. Но "Дождь" - единственный телеканал, где была представлена проукраинская точка зрения. Это канал, где любой сторонник территориально целостности Украины и противник аннексии Крыма всегда получал слово. Стоило ли закрывать его? Это вопрос к людям, принявшим такое решение. Насколько я понимаю, это Национальный совет по телевидению и радиовещанию, возглавляемый Юрием Артеменко. Это зависимая от президента Петра Порошенко структура, а Артеменко давний соратник президента", - отметил собеседник.