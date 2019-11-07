Пережить ТВ-блэкаут. Как подписаться на спутниковые украинские телеканалы

Для того, чтобы смотреть 1+1, "Интер", СТБ владельцам "тарелок" нужно оформить подписку у Viasat или Xtra TV

С 4 ноября 2019 года все украинские медиагруппы начали временные отключение (блэкауты) своих телеканалов в спутниковой трансляции.

Входящие в группу 1+1 media телеканалы "1+1", "2+2" и "ТЕТ" прерывались в прайм-тайм сообщением следующего содержания: "Внимание! Это сообщение именно для тебя! Уже в начале 2020 года спутниковый сигнал этого и других украинских телеканалов будет закодирован! Чтобы иметь возможность смотреть их в дальнейшем, немедленно обратись к официальному телевизионному оператору".

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Такое "письмо счастья" возникало на экранах телевизоров, принимающих сигнал с "тарелки". Другие медиагруппы - "Интер", StarLight Media и "Медиа Группа Украина" - тоже присоединились к кодированию. Как уже рассказывал UBR.ua, полностью спутниковый сигнал украинских телеканалов будет закодирован с января 2020 года. До того времени те, кто захочет и в дальнейшем их смотреть, вынуждены будут подключиться к провайдерам - Viasat или Xtra TV. По некоторым оценкам, в Украине около 4 млн домохозяйств смотрят спутниковое телевидение. И часть из них в ближайшие месяцы может пополнить ряды абонентов указанных двух компаний.

"Информировать потребителей уже с объявлением четко определенной даты кодирования спутникового сигнала мы начали еще в начале лета. Речь идет о сюжете ТСН и сообщениях в медиа", - рассказали UBR.ua в пресс-службе 1+1 media.

Со ссылкой на собственной недавнее исследование в компании отметили, что большинство потребителей понимает необходимость кодирования. И готовы или остаться на "спутнике", подключившись к легальному спутниковому ТВ. Для этого нужно приобрести новый тюнер и ежемесячно оплачивать подписку. Или же перейти на один из альтернативных способов просмотра. Например, на кабельное, цифровое эфирное или интернет-телевидение.

В 1+1 media допускают, что "кодирование и связанные с ним дополнительные расходы устроят не всех". Поэтому в компании готовы консультировать, как и что нужно сделать, чтобы принимать их телеканалы со спутника. А также - о других, альтернативных способах просмотра.

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В Украине существует две платформы спутникового телевидения, которые легально и официально транслируют национальные телеканалы. Причем обе тесно связаны с медиагруппами. Компания Viasat находится "родственных" отношениях с 1+1 media. А Xtra TV - это бренд платного спутникового телевидения, который входит в структуру холдинга "Медиа Группа Украина".

Viasat рекомендует тюнер Strong SRT 7600 за 1 099 грн. Разброс по стоимости (наиболее доступный и дорогой) пакетов у этой компании следующий:

"Национальный" - украинские телеканалы плюс несколько зарубежных, абонплата 49 грн./мес.

"Премиум HD" - 115 ТВ-программ, абонентская плата 249 грн./мес.

Ценовая "вилка" в компании Xtra TV, самый дешевый и самый дорогой пакеты:

"Xtra Национальный" - 29 украинских телеканалов за 39 грн./мес.

"Xtra Максимум" - 78 телеканалов (в т.ч. и национальные) за 189 грн./мес.

Этот оператор также предлагает тюнер под собственной торговой маркой - Xtra TV Box (1 099 грн.).