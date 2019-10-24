С ноября на спутниковых "тарелках" начнут пропадать украинские каналы

Отечественные медиагруппы устроят временные "блэкауты", намекая, что пора менять тюнеры

Компании 1+1 media и "Зеонбуд" сообщили о кодировании спутникового сигнала с 21 октября 2019 года. Это означает, что возможность несанкционированно перехватить сигнал "Зеонбуда", который он доставлял на более 140 станций наземного эфирного вещания (Т2), теперь нельзя. Тогда как раньше находились умельцы, ретранслирующие этот ТВ-поток в своих пиратских целях.

По оценкам медиа-эксперта Александра Глущенко, в Украине даже насчитывалось несколько десятков домохозяйств, которые ранее могли принимать спутниковый сигнал "Зеонбуда". Благодарить за это нужно производителей китайских ТВ- приставок (тюнерах, сет-топ-боксах). которые предоставляли такую техническую возможность.

В Украине исчезнет бесплатное телевидение

В компании 1+1 media рассказали UBR.ua, что кодирование сигнала "Зеонбудом" - это "обязательный этап" по внедрению на украинском ТВ-рынке цивилизованных правил игры.

До недавнего времени спутниковый сигнал, несущий в себе сигналы мультиплексов МХ-1,2,3, передавался в открытом виде. Поэтому при наличии определенного оборудования этот сигнал можно было принять и бесконтрольно использовать. Или для индивидуального просмотра, или для нелегального распространения, то есть - пиратства, объяснили в 1+1 media.

В компании убеждены, что "кодирование - это, прежде всего, защита телевизионного контента". Этот шаг даст гарантии соблюдения прав правообладателей и ограничит пиратство. А также обеспечит поступление в легальную плоскость средств от просмотра контента, которые в дальнейшем можно будет использовать для развития рынка телевидения в Украине. По предварительным подсчетам 1+1 media, речь может идти о $20 млн.

Кодирование "Зеонбуда" - это цветочки

После кодирования транспортного спутникового сигнала медиагруппы перейдут к следующему этапу. С 4 ноября 2019-го начнется блэкаут, то есть кратковременные отключения спутникового телевидения. Цель - показать потребителям, что будет, если они заранее не заменят свой старый или не приобретут новый сет-топ-бокс.

"Мы рассчитываем на то, что этот шаг дополнительно простимулирует потребителей заблаговременно спланировать семейный бюджет и обновить свои тюнеры до того, как спутник будет закодирован", - подчеркнули в медиагруппе.

Полностью закрыты для бесплатного просмотра спутниковые украинские ТВ- каналы будут с 20 января 2020 года. Фактически это означает, отметил медиа- эксперт, что после Нового года украинские телеканалы станут частью платформ Viasat и Xtra TV.

Выглядеть это будет приблизительно так. В течение, условно, 15 минут собственникам "тарелок" будет демонстрироваться предупреждение. Оно будет гласить, что украинские телеканалы по спутнику нужно смотреть на платформах Viasat или Xtra TV. А затем на 5-15 минут будет включаться кодирование. Пока все ТВ не закодируется, зритель не переключится

Особого эффекта с ноября 2019-го до 20 января 2020 года ждать не приходится, уверен медиа-эксперт.

"Это же Украина, никто ничего не будет делать до последнего", - ответил Александр Глущенко на вопрос, как пользователи спутникового ТВ отреагируют на предупредительное кодирование.

По его оценкам, в Украине около 4 млн. домохозяйств принимают украинские телеканалы по спутнику. Медиагруппы рассчитывают, что в результате кодирования им удастся увеличить абонбазу платного ТВ до 600 тыс. грн.

Остальные свыше 3 млн будут смотреть спутниковое ТВ без украинских каналов. Есть и другой вариант - "спутник" без медиагрупп, но с цифровым эфирным Т2. Некоторые же просто перейдут на Т2. Самая малочисленная аудитория подключится к Viasat, Xtra TV или к интернет-телевидению (ОТТ). Это будет происходить в течение 2020 года, спрогнозировал Александр Глущенко. А через год-полтора, предположил он, вероятно произойдет отток в пользу ОТТ.