Студия Pixar выпустила первый ЛГБТ-мультфильм Out

Короткометражка входит в серию проектов SparkShorts, которые дают возможность раскрыть потенциал художников
Студия Pixar представила короткометражный мультфильм Out (Выход). Он вышел на сервисе Disney+ и стал первым проектом Pixar, где главные персонажи являются гомосексуальной парой.
Короткометражка входит в серию проектов SparkShorts, которые дают возможность раскрыть потенциал отдельных художников. В рамках программы сотрудникам студии дают шесть месяцев и ограниченный бюджет для создания проекта. Ранее в рамках SparkShots был опубликован мультфильм о дружбе котенка и питбуля.
Новая девятиминутная анимация рассказывает о Греге и его бойфренде Мануэле, которым предстоит переезд в мегаполис.
The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus.