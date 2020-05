Студия Pixar выпустила первый ЛГБТ-мультфильм Out

Короткометражка входит в серию проектов SparkShorts, которые дают возможность раскрыть потенциал художников

Студия Pixar представила короткометражный мультфильм Out (Выход). Он вышел на сервисе Disney+ и стал первым проектом Pixar, где главные персонажи являются гомосексуальной парой.

Короткометражка входит в серию проектов SparkShorts, которые дают возможность раскрыть потенциал отдельных художников. В рамках программы сотрудникам студии дают шесть месяцев и ограниченный бюджет для создания проекта. Ранее в рамках SparkShots был опубликован мультфильм о дружбе котенка и питбуля.

Новая девятиминутная анимация рассказывает о Греге и его бойфренде Мануэле, которым предстоит переезд в мегаполис.

The latest heartwarming tale from @Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus.