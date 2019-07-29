У Зеленського хочуть створити міжнародний російськомовний канал

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (праворуч від президента Зеленського) вважає, що російськомовний канал дозволить боротися за уми українців на окупованих територіях та росіян

Для посилення позицій в інформаційній боротьбі в Україні створять міжнародний російськомовний канал. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу", - зазначив він.

За словами Тимошенка, такий канал потрібен для боротьби України за уми українців на окупованих територіях, в анексованому Криму та за уми росіян в Росії.

Чиновник наголошує, що йдеться про створення державного каналу.

"Проте ми домовляємося з приватними каналами про передачу прав на використання їх найбільш класного контенту", - додав Тимошенко. Власна "російська мова"?

Раніше в інтерв'ю BBC News Україна американський історик Тімоті Снайдер, автор кількох книг з історії Східної Європи та, зокрема, України, запропонував створити український Інститут російської мови, аби позбавити Кремль можливості використовувати мовне питання у боротьбі проти України.

"Чи радітиме президент Путін, якщо з'явиться український державний інститут російської мови та культури? Ні, не буде. Українці, білоруси та казахи просто віддали Росії монополію на російську. Це неприродно, це ненормально, це варто змінити", - зазначав пан Снайдер.

Відомий історик наголошував, що без зміни статусу української мови як єдиною державної мови, можна підтримувати російську для впливу на думку російськомовної аудиторії повсюди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історик Тімоті Снайдер пропонує українцям порушити мовну монополію росіян і стандартизувати свій, український, варіант російської

Втім, реакція на ініціативу пана Снайдера була різною.

"Бруклін, Ізраїль чи район Пренцлауер-Берг у Берліні не були і не будуть часткою РФ, так само як і Україна. Щоби допомогти Росії це зрозуміти остаточно, треба визнати власні норми використання російської мови в Україні і зафіксувати ці відмінності", - зазначив в коментарі BBC News Україна письменник Андрій Курков.

Натомість письменниця Оксана Забужко вважає, що питання мовної ситуації в Україні, очевидно, є за межами компетентності пана Снайдера.

"Пан Снайдер є поважним фахівцем з питань Східної Європи, він дуже багато зробив для українців, відкриваючи світу правду про українську історію", - зазначила в коментарі BBC News Україна письменниця.

"Але як носій привілейованої мови світу (англійської. - Ред.), яку розуміють всюди, куди б він не приїхав, пан Снайдер, за визначенням, опиняється поза мовним контекстом України", - пояснила Оксана Забужко.