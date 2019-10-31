Укртелеком отключит таксофоны и проводное радио

"Укртелеком" с 1 февраля 2020 года отключит таксофоны в связи с существенным снижением спроса на данный вид связи. Об этом сообщили в пресс- службе компании.

Сообщается, что в 2019 году таксофонами пользовались в три раза меньше, чем два года назад.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут", - пояснили в компании.

Сегодня сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона совершается около 2,5 минут разговоров.

"Укртелеком" после прекращения предоставления услуг начнет демонтаж оборудования, которое, по словам представителей оператора, устарело и вызывает сложности с эксплуатацией. Сейчас услуга таксофонов является убыточной.