В Евросоюзе разработали сайт для борьбы с пропагандой Кремля

В ЕС запустили сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает Зеркало недели Украина.

Отмечается, что сайт создан в рамках кампании, направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию.

В целом проект осуществлен по программе ЕС против дезинформации и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском.

На сайте EU VS Disinfo разработчики создали несколько разделов, которые содержат заметки по опровержению и анализу распространенных фейков. Кроме того, авторы детально описывают работу существующих пропагандистских ресурсов, таких как Russia Today и Sputnik.

По материалам korrespondent.net

