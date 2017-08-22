В интернете появился клон Приват24, выуживающий у украинцев пароли

В сети интернет запущен фишинговый сайт, клон популярного сервиса "Приват24". Его цель - выманить у клиентов госбанка их пароли доступа в интернет-банкинг с номерами телефонов, сообщили в Ассоциации ЕМА.

Адрес поддельного сайта отличается от оригинального (privat24.ua) - http://pb24corp.at.ua.

"Поскольку с каждым днем пользователи все больше узнают о кибермошенничестве, злоумышленники становятся все изобретательнее.

Например, адресная строка некоторых мошеннических веб-ресурсов начинается с https - что говорит о "защищенном соединении". Отсутствие "s" в адресе (http, а не https) - один из признаков фишингового сайта, так как легитимные ресурсы устанавливают безопасное соединение. Однако некоторые мошенники научились делать сайты с https. Тем самым повышая для пользователя риск попасться в их ловушку. Поэтому отсутствие "s" - признак мошеннического сайта, но присутствие "s" - это не признак легитимного сайта. Эту разницу важно понимать", - отмечают специалисты ЕМА.

Жертвам, попавшимся на удочку мошенников, они советуют тут же обращаться в киберполицию.

А тем, кто не хочет попасть впросак и потерять деньги дают несколько советов: Использовать проверенный веб-сервис, к услугам которого пользователь прибегает не впервые.

Проверить репутацию сервиса в интернет. Если вы не нашли информации о компании, предоставляющей услуги, нет отзывов пользователей - речь идет о мошенническом ресурсе. Нередко можно обнаружить негативные отзывы тех пользователей, кто уже стал жертвой мошеннического ресурса. Не поленитесь потратить несколько минут и убедиться, что у выбранного вами сервиса есть репутация, история и "стаж работы".

Обратить внимание на домен регистрации сайта (это должен быть домен .ua, который можно зарегистрировать только при наличии торговой марки).

Проверить дату и срок регистрации сайта (для этого существует бесплатный сервис whois). Если сервис зарегистрирован недавно и сроком всего на год - он мошеннический.

В ЕМА также советуют проверять незнакомые ресурсы у себя на сайте. На портале Ассоциации существует два списка платежных веб-сервисов. Один из них - это черный список мошеннических сайтов.

Український Бізнес Ресурс

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