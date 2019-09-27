Звонки от роботов: как остановить мобильный спам

Как не попасть "в сети" к спамерам и что делать, чтобы ограничить себя от назойливой рекламы

В Украине насчитывается более 50 млн пользователей мобильной связи. То есть сотовыми "благами" охвачены все жители страны, а некоторые - даже дважды. Это обстоятельство не осталось без внимания предпринимателей, которые хотят нарастить клиентскую базу или продать залежавшийся товар. Вот только далеко не всегда люди готовы мириться с рассылаемыми ими сообщениями.

Более того, спасаться от назойливых СМС с рекламой такси или звонков с предложением получить кредитную карту становится все труднее. А телефонные спам-технологии взяли на вооружение даже политики. Хотя операторы и заверяют своих абонентов, что борются со спамерами изо всех сил, нежданных звонков и сообщений меньше не становится.

Откуда у вас этот номер?

Согласитесь, у многих возникал этот вопрос, когда ему с незнакомого номера звонили на личный мобильный с предложениями приобрести различные товары или услуги. Иногда даже и спросить было не у кого, потому что на другом конце "провода" с вами общался робот.

Ответственность за то, чтобы не попасться в сети к спамерам, лежит в первую очередь на самом абоненте. Золотое правило - следите, кому и зачем вы предоставляете свои персональные данные, в том числе и свой мобильный номер. Это же правило применимо в борьбе вообще со всеми телефонными мошенниками.

Первыми в списке компаний, собирающих персональные данные, стоят такие зарубежные интернет-гиганты, как Facebook и Google. Они не только "коллекционируют" информацию о пользователях, но и продают ее третьим лицам. Ведь нужно же на чем-то - их сервисы бесплатны - зарабатывать.

На втором месте среди "собирателей" персональных данных стоят представители ритейла. Они зачастую предлагают принять участие в акциях и программах лояльности, взамен надеясь побольше узнать о своих клиентах. В том числе и их номера телефонов.

Мобильные операторы признают, что спам - это одна из самых распространенных проблем, которые вызывают недовольство абонентов. По данным Vodafone, в Украине основными источниками надоедливой рекламы являются сети магазинов и службы такси.

Сами сотовые компании рассылают своим пользователям только необходимую информацию. Например, о тарифах и предоставляемых услугах. А также ту информацию, которую абоненты сознательно согласились получать. "Все остальные сообщения просто проходят через сеть оператора, мы не видим содержимое этих сообщений", - подчеркнули в Vodafone Украина.

Спамить можно и легально

Мобильные операторы получают жалобы на спам довольно редко. Но все же компании заверили, что предпринимают шаги по борьбе с этим неизбежным в эпоху всеобщей интернетизации злом.

Мобильщики ведь сами предоставляют услуги бизнес-рассылок. Например, в Vodafone Украина подобную услугу можно приобрести за 50 грн./мес. А дальше уже идет пакет текстовых сообщений, в которых цена за одно SMS снижается в зависимости от объема. Так, чтобы легально разослать от одного до 50 тыс. сообщений, за одно SMS придется заплатить 0,222 грн. То отправка 10 тыс. СМС обойдется всего в 2 272 грн. В самом "объемном" пакете (свыше 500 тыс. SMS) цена сообщения уже 0,216 грн.

У lifecell также есть подобная услуга - "Массовые SMS" (0,25 грн. за одно сообщение). Которую можно заказать и для рассылок в мессенджерах: в Viber - 0,4 грн./SMS и BiP (разработан материнской компанией Turkcell) - 0,2 грн./SMS. Все три представителя "большой мобильной тройки" заверили, что подобные рассылки невозможны без согласия абонентов.

Мобильные операторы говорят, что проверяют контент-провайдеров, с которыми сотрудничают. И штрафуют их, если фиксируются нарушения. Возможность и условия рассылки SMS-сообщений регламентируются договорами, которые операторы заключают с контент-провайдерами. В "Киевстаре" требуют от партнеров, чтобы они получали от абонентов разрешения на получение SMS- рассылок.

Как остановить спам

Сама схема действий при поступлении жалоб от абонентов следующая. Если в случае проверки полученные результаты подтверждают отправку сообщения по номеру без согласия его владельца, то к нарушителю могут применяться штрафные санкции вплоть до разрыва договорных отношений.

Но даже если контент-провайдер договорится с оператором, то все равно он столкнется с рядом запретов относительно тематики сообщений. Нельзя проводить рассылки политического содержания или сообщений, содержащих конкурентную информацию (об услугах других операторов, призывов подключаться к ним и пр.).

Операторы отметили, что в большинстве случаев абоненты сами провоцируют получение нежелательной информации. Например, оставляя личные данные - номера телефонов, почтовые адреса - на общедоступных ресурсах. Или указывают свои номера в анкетах магазинов, формах в интернете, ставят в электронной подписи письма, совершая заказ в такси-службе и т.д. А потом просто забывают об этом. Как свидетельствует мировая практика, в 90% случаев спам-рассылки приходят именно на такие номера.

Самый надежный и быстрый способ отписаться от рассылок - позвонить тому, от кого получен спам. У операторов обязательное условие всех контрактов по услуге SMS-рассылки - наличие в тексте сообщения контактного телефона, по которому абонент может отписаться от рассылки.

Если это не помогает, то нужно звонить своему оператору. "Мы запускаем процесс проверки, переговоров с другими операторами с требованием внести номер в блек-лист по жалобе абонента", - рассказали об алгоритме борьбы со спамом в Vodafone Украина.

Пользователи мобильной связи и самостоятельно могут предпринять меры, чтобы ограничить себя от спама. Например, блокировать номера, с которых приходит надоедливая реклама. Эта функция предусмотрена во всех мобильных телефонах, настройки могут отличаться в зависимости от производителя. В Android- смартфонах нужно открыть меню программы "Телефон" или "Сообщения", перейти в "Настройки" и выбрать пункт "Заблокированные номера". Внесенные в этот "черный список" спамеры больше вас не побеспокоят.