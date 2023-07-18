Аксьонов: уночі Крим атакували близько 30 БПЛА

Очільник російської окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про нічну атаку півострова безпілотниками.

"Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 - придушено коштами РЕБ. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Тим часом минулої ночі армія РФ здійснила атаку ударними безпілотниками на південні області України. Деталі по регіонах уточнюються. Наразі відомо про пожежу на Миколаївщині на одному з об'єктів обласного центру.

Вранці 17 липня російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами - Аксенов) заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинено. За його словами, сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю РФ.

У Мінтрансі РФ повідомили про пошкодження дорожнього полотна на прольотах мосту. Проросійський блогер Олександр Таліпов писав про два вибухи - о 3:04 та о 3:20 17 липня.

Починаючи з серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи навчаннями військових РФ. Водночас Сергій Аксьонов називав безпілотники "основною загрозою" для Криму.