Над Одесою збили 6 ракет та 21 дрон

Під час нічної ворожох атаки на південь України над Одесою сили ППО знишили 6 ракет та 21 ударний дрон. Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".

Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині", - йдеться у повідомленні.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.