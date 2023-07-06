Супутник зафіксував нові об'єкти на даху 4 енергоблоку ЗАЕС

Появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.

"На супутникових знімках ЗАЕС видно появу нових об'єктів на даху IV енергоблоку, про мінування якого повідомляв Генштаб", - повідомляє Радіо Свобода у Telegram

Фото були зроблені 5 липня.

Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Водночас видання дослідило супутникові фото з IV енергоблоку ЗАЕС за останні півтора роки і пише, що подібних об'єктів не було видно на жодному знімку за цей час.

Генштаб повідомляв, що окупанти також замінували дах ІІІ енергоблоку.

Раніше Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, бо на покрівлях 2 енергоблоків розмістили предмети, схожі на вибухівку.



Фахівці МАГАТЕ заявили, що не виявили ознак мінування Запорізької АЕС під час нещодавніх інспекцій, але при цьому закликали "не розслаблятись".