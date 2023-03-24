Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини

Уночі 24 березня росіяни атакували Сумську область винищувачами Су-35. По регіону було випущено понад 10 керованих авіабомб.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Він розповів, що росіяни почали атакувати з вечора - випустили по Одещині дві ракети Х-59.

"Атака продовжилася з півночі нашої країни. Близько 10 літаків Су-35 - це російський найновіший винищувач - атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами... Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

За його словами, понад 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області.

"Втрати уточнюються. Напевно, вони будуть оголошені військовими адміністраціями", - сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли чотири громади Сумщини. Всього було зафіксовано 68 "прильотів" з різних видів зброї.