8 правил підготовки цивільної оборони в умовах облоги

Вже п’ять днів наша армія тримає оборону, п’ять днів ми ламаємо плани загарбників та п’ять днів захищаємо себе. Бліцкриг Путіна не вдався, тому зріс ризик того, що деякі українські міста можуть бути взяті в облогу. Головне завдання для цивільних громадян зараз — підготуватися, тому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки випустив документ «Підготовка цивільної оборони в умовах облоги».

Вода

Цілком ймовірно, що доступ до води буде перекрито або умисно — щоб змусити захисників здатися — або через випадкове пошкодження водоочисних споруд та трубопроводів. Вода є життєво важливим ресурсом для пиття, гасіння пожеж і лікування. Поки джерело постачання ще доступне, наповніть кожну ємність, яка є в наявності. Сюди входять пляшки, каструлі, ванни, контейнери та нетрадиційні ємності для води. Без води опір можна чинити лише до трьох днів.

Їжа

Створюйте запаси висококалорійної їжі тривалого зберігання. Почніть обмежувати споживання зараз. Готуйте їжу, що швидко псується, поки є електроенергія або поки це можливо, і заморожуйте її. Після втрати електроенергії зберігайте їжу в холодних місцях — бажано під землею — з льодом. Зберігайте їжу в безпечних місцях, де її не буде пошкоджено або втрачено в результаті бою. Розділіть запаси консервованих фруктів та овочів на частини, бо з часом їх меншатиме. Вітамінні добавки теж знадобляться. Діти, літні та немічні люди особливо страждатимуть від недоїдання, якщо їм доведеться погано харчуватися протягом тривалого часу. Якщо цих людей можна евакуювати, їх потрібно евакуювати. Це також зменшить кількість людей, яких необхідно годувати в умовах облоги.

Засоби індивідуального захисту

Цивільні повинні запастися такими предметами одягу:

⁃ Рукавиці — захист для рук від скла та гострих предметів

⁃ Захисні окуляри

⁃ Захист для вух — вибухи можуть становити значну загрозу для органів слуху

⁃ Шолом — каски та велошоломи захистять голову від падаючих уламків

⁃ Маски — захист для органів дихання при пересуванні через задимлені ділянки

⁃ Взуття

⁃ Сухий одяг для сну і відпочинку та робочий одяг для виходу з укриття

Укриття

Цивільним слід подбати про те, щоб обмежити кількість гострих уламків, які може спричинити обстріл. Для цього найкраще закласти вікна дошками. Використовуйте листи фанери або профнастил. Якщо їх немає, то закрийте вікна щільним картоном і килимами. Цивільні також можуть зменшити фрагментацію від вибуху, складаючи пакети з піском чи землею поза вікнами та цегляними стінами. Всередині кімнат переверніть важкі меблі такі як дивани або столи так, щоб вони знаходилися між внутрішньою несучою стіною і зовнішньою стіною. Кулі зазвичай проходять крізь цегляні стіни, двері та автомобілі. Стіна не є надійним прикриттям. Потрапляючи під вогонь поза укриттям, цивільним особам треба спробувати встановити два рівні бар’єру між собою та джерелом вогню.

Медичні матеріали

Основні розхідні матеріали:

⁃ Бинти

⁃ Харчова плівка або поліетилен

⁃ Джгути

⁃ Степлер і суперклей

⁃ Шини

⁃ Спирт

⁃ Пов’язки та марля

⁃ Клейка стрічка

Також варто вдатися до додаткових заходів з безпечної утилізації відходів життєдіяльності, щоб запобігти широкому зараженню житлових територій.

Сигнал мобільного зв’язку

Російські військові обстрілюють скупчення мобільних телефонів. У Сирії це призводило до регулярних ударів по лікарнях. Для цивільних осіб, які зосереджуються в укриттях або користуються медичними установами разом з військовослужбовцями, важливо звести до мінімуму сигнали мобільного зв’язку в цих місцях. Для цього потрібна дисципліна зв’язку. Перед підходом до таких місць загального користування мобільні телефони слід перевести в режим польоту та вимкнути. Вони повинні залишатися вимкненими, поки цивільні особи не покинуть межі такого укриття. Небезпечною також є шаблонна поведінка. Цивільні особи повинні намагатися не ходити щодня одними і тими ж маршрутами до пунктів та від них, а також змінювати час прибуття та відбуття з ключових розташувань.

Згуртованість

Багато питань, які розглядалися вище, будуть незручними для цивільних осіб, які намагатимуться втілити їх у життя. Для того, щоб це не завадило вирішенню питань цивільного захисту, необхідно обговорити та узгодити заходи всередині спільнот. Найкраще це робити в кварталах, укриттях або інших місцях залежно від конкретної географії міст. У таких місцях має бути зона, де можна зустрічатися для вирішення питань і обміну інформацією. Група повинна домовитися про те, як зберігати й розподіляти продукти харчування та інші припаси, як підтримувати санітарний стан та утилізувати тіла. Обговорення важких тем до того, як вони стануть реальністю, зменшить шок і зміцнить волю до опору.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також закликає міські групи призначити своїх довірених представників, які будуть зустрічатися з військовими представниками українських або російських збройних сил, залежно від того, хто контролює територію, для обговорення питань, що впливають на безпеку цивільного населення.

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