80% украинцев хотят, чтобы госслужащие говорили на государственном языке

Большинство украинцев убеждены, что руководители государства и государственные служащие в рабочее время должны общаться на государственном языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% опрошенных безусловно согласны с таким мнением и 24% - скорее согласны).

Причем относительно государственного языка общения государственных служащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: Западного (96%), Центрального (86%), Южного (71%), Восточного (64%).

Общенациональное исследование проводил фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.