Американский сурок Фил подтвердил предсказание украинского Тимки

Знаменитый американский сурок-метеоролог Фил из городка Панксатони, что в штате Пенсильвания, предсказал еще шесть недель зимы.

Во время праздничного мероприятия, которое отмечается ежегодно 2 февраля, участники Клуба Сурка будят сурка, чтобы он дал прогноз. Если сурок увидит свою тень - жди еще шесть недель зимы. Если зверек не увидит тени - зима скоро закончится. В этом году вылезая из своей норы, Фил увидел свою тень и вернулся обратно, а это предсказывает еще как минимум шесть недель зимы в США.

В Украине самым известным сурком является Тимка - он живет на биостанции при харьковском университете. Харьковский Тимка также и предсказал раннюю весну, которая наступит через 6 недель.