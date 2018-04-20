Боевики из "Градов" обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем

Пророссийские боевики обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook, пишет "Слово и Дело".

Сообщается, что боевики обстреляли из "Градов" позиции сил АТО в районе Лебединского. Обстрел начался около 6:00 и продолжался более часа.

"За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов. Следует отметить, что последний раз применение противником РСЗО "Град" в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево, - говорится в сообщении.

Кроме того, противник применил минометы и артиллерийские системы в районе Широкино и Попасной, Новотроицкого и Водяного.

Ранее сообщалось, что боевики без маскировки перебрасывают в сторону Макеевки и Донецка по трассе Н-21 реактивные снаряды к "Градам".

Также 12 апреля боевики стянули технику к аэропорту Луганска.