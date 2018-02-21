Боевики обстреляли медиков в зоне АТО: погибла 23-летняя Сабина Галицкая

В результате обстрела со стороны боевиков в зоне АТО 21 февраля погибла сестра-медик, информирует news.eizvestia.com.
Об этом сообщает в Facebook 10-я отдельная горно-штурмовая бригада.
"Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра-медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина", - рассказывают военные.
По их словам, во время обстрела был ранен еще один военнослужащий.
"Убивать женщин и мирных жителей - это все, на что способны проклятые русские оккупанты", - возмущаются в ОГШБ.
Как сообщал штаб АТО, 20 февраля враг провел 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате которых погиб 1 украинский военнослужащий, еще пятеро получили ранения и двое травмированы.
По материалам Украинская правда