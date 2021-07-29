Бойовики на Донбасі активізувалися

На Донбасі за останню добу, 28 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.
Про це повідомили в пресцентрі ООС.
Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го і 120-го калібру, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу яких населених пунктів стріляли: Зайцеве; Водяне; Піски; Новотошківське; Широкино; Південне; Кам'янка; Авдіївка.
Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. А в районі Південного російські найманці дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь. На щастя, у результаті обстрілу бойовиків наші бійці не постраждали.
З початку цієї доби, 29 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Через активізацію бойовиків на Донбасі українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи.