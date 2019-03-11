Более 80% украинцев заявили о готовности голосовать на выборах на выборах 31 марта - опрос

Более 80% опрошенных украинцев заявили о готовности принять участие в голосовании на президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Отмечается, что 83% опрошенных в той или иной степени декларируют свою готовность принять участие в выборах Президента 31 марта 2019. Среди сторонников всех рейтинговых кандидатов готовность проголосовать выражают около 80% опрошенных. Более низкий уровень мобилизации наблюдается среди молодых возрастных групп (18-25 и 26-35 лет) и в Киеве.

При этом, оценивая по 10-ти балльной шкале вероятность своего участия в голосовании 31 марта 2019, только две трети выразили высокий уровень уверенности в том, что они придут на выборы.

Относительно меньше таких респондентов среди младшей возрастной группы 18- 25 лет (46%) и тех, кто еще колеблется с выбором (64%). Среди тех, кто всегда голосует на выборах, таких более 80%. В то же время, среди тех, кто заявил, что почти всегда участвует в голосовании - 42%, а среди тех, кто будет голосовать впервые - 55%.

Также 82% респондентов отметили, что точно знают, где находится их избирательный участок. Более низкий уровень осведомленности о месте голосования наблюдается среди младших опрошенных, жителей Киева и Донбасса, тех, кто будет голосовать впервые или же голосует на выборах очень редко.

При этом только 18% опрошенных уже проверяли наличие своей фамилии в списке избирателей.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to- face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: 1-7 марта 2019.