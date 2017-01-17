Что можно, а что нельзя делать на Крещение

Крещение Господне ежегодно отмечают 19 января. В народе его также называют праздником Иордана, так как именно на этой реке Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Накануне Крещения принято поститься, а вечером отмечать "Голодную кутью", или Святой Вечер, наподобие Рождественского. Вечером вся семья собирается за столом, чтобы отведать постные блюда, прежде всего, кутью из риса, пшена или ячменя.

В день самого праздника человек испытывает силу воли и силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду. Нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

Также на Крещение набирают Святой воды. Считается, что она долгое время не портится, исцеляет и помогает избавиться от негатива. Водой можно окропить дом, а также умываться ей. Пить крещенскую воду советуют небольшими глотками.

Быть крещеным 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь. А вот плакать в этот день точно нельзя, как и в Новый год – до следующего праздника можно слезы пролить.

Также на Крещение нужно мириться с близкими людьми, и ни в коем случае нельзя ссориться, скандалить и обижаться. В народе говорят, что нельзя и стирать, иначе можно осквернить воду. Также не советуют давать в долг.

Ирина СОСНИНА