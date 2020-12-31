COVID-19: в Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків

В Україні за останню добу виявили 9699 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Всього з початку епідемії інфекцію підтвердили у 1 055 047 українців. За минулу добу від COVID-19 померли 209 осіб (всього - 18 533). Вилікувати вдалося 709 993 інфікованих (11 803 - за останню добу).

На цей момент в Україні циркулює п'ять штамів коронавірусу. При цьому "британський" варіант в нашій країні поки не виявили.

Україна отримає ще 1,9 млн доз вакцини проти COVID- 19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Крім того, МОЗ сподівається в лютому отримати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 і почати масштабну вакцинацію медиків і військовослужбовців в зоні ООС .