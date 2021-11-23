"Динамо" вдома програло "Баварії" у Лізі чемпіонів

"Динамо" (Київ) програло 1:2 "Баварії" (Німеччина) у п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022 на НСК "Олімпійський".

Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив Роберт Левандовські, пробивши після відскоку м'яча "ножицями" через себе. Другий гол за "Баварію" на 42-й хвилині забив з кута воротарської Кінгслі Коман. "Динамо" відіграло один м'яч на 70-й хвилині: Денис Гармаш у центрі штрафного майданчика замкнув передачу Віктора Циганкова.

Таким чином, "Баварія" набрала максимальних 15 очок, а "Динамо" замикає групу з одним очком. У другому матчі у вівторок "Барселона" (Іспанія) прийме вдома "Бенфіку" (Португалія).

В останньому турі 8 грудня "Динамо" вирушить до Лісабона, а "Барселона" - до Мюнхена.