Экс-глава Ассоциации наружной рекламы Киева избил жену и выбросил с 12 этажа собаку

Бывший директор "Ассоциации наружной рекламы Киева" Максим Чаленко избил жену и на глазах у детей выбросил собаку из окна 12 этажа.

Жена Чалого рассказала, что он вчера вернулся домой пьяным и напал на соседку за парковку автомобиля "на его месте". После этого он избил и ее.

Женщина пыталась отбиться от Чалого и поцарапала ему нос, это в свою очередь разозлило его еще больше, и он на глазах у детей выбросил из окна пса, который почти сразу умер.

Его жена утверждает, что неоднократно обращалась в Оболонский полицейский райотдел отдел из-за семейного насилия, но это якобы не дало результатов.

Как сообщали "Комментарии", Чаленко был отстранен от должности весной 2018 года из-за подозрений в попытке дачи взятки главе управления рекламы КГГА.