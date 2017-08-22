Forbes определил, кто из актеров получает самые высокие гонорары

Актер из Соединенных Штатов Америки Марк Уолберг признан самым высокооплачиваемым актером текущего года по версии американского журнала Forbes. Полный рейтинг артистов размещен на официальном интернет-ресурсе журнала.

Сообщается, что за 2017 год Уолберг получил гонорары в сумме 68 миллионов долларов. Основную часть он заработал за съемки в фильмах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Второе место досталось актеру Дуэйну Джонсону по прозвищу Скала, который за 2017 год сумел заработать на перезапусках "Спасателей Малибу" и "Джуманджи", а также сериале "Футболисты" 65 миллионов долларов.

Бронза досталась Вин Дизелю и его гонорару в 54, 5 миллионов долларов за год, которые он получил за роли в восьмой части "Форсажа" и третьем фильме франшизы "Три икса", а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле "Стражей Галактики".

Помимо этих актеров, свои места в первой десятке также получили Адам Сэндлер (50,5 миллионов долларов), Джеки Чан (49 миллионов долларов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов долларов) и Том Круз (43 миллионов долларов).

Как сообщал MIGnews.com.uа, стает фотография 68-летнего актера из Голливуда Сэмюэля Л. Джексона и 58-летнего баскетболиста Мэджика Джонсона, которых запечатлели во время их шоппинга в городке Италии, наибольшую известность фотографии принесли комментарии, которые подписчики оставили под ней в социальных сетях.