Єфремова відправили на два місяці під домашній арешт

Російський актор Михайло Єфремов отримав два місяці домашнього арешту (до 9 серпня). Про це повідомляється на Telegram-каналі Mash.

"Тільки що найближчу долю актора вирішив Таганський суд - два місяці під арештом", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час судового засідання Михайло Єфремов дивився в підлогу і плакав. На питання журналіста, чи визнає він свою провину, актор кивнув головою.

Нагадаємо, що 8 червня у Москві російський актор Михайло Єфремов вилетів на зустрічну смугу руху на своїй машині і зіткнувся з іншим автомобілем. Актора затримали поліцейські на місці події. За результатами медичного огляду було доведено наявність алкоголю в крові артиста. Потерпілий водій "Лади" із травмами різного ступеня тяжкості був доправлений до лікарні.

За даними журналістів, в аналізах актора знайшли сліди кокаїну і канабіноїдів. Після цього слідчий виписав постанову на обшук квартири артиста.

Того ж дня ввечері прес-служба МВФ РФ у м. Москві оприлюднила інформацію про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 264 КК РФ щодо артиста. Йому може загрожувати від трьох до семи років в'язниці.

Пізніше кримінальну справу стосовно артиста було перекваліфіковано на більш тяжку у зв'язку зі смертю потерпілого в ДТП водія автомобіля ВАЗ. Тепер акторові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років.

