Голубовська розповіла про ризики після вакцинації від коронавірусу

Відразу після вакцинації від коронавірусу людина знаходиться в стані інфекційного процесу - в таких умовах необхідно берегти себе особливо сильно.

Про це в інтерв'ю УНН розповіла головний інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська.



"Людина, яка вакцинувалася, знаходиться в стані інфекційного процесу... У будь-якому випадку, якщо людина інфікується будь-яким збудником, вона входить в стан інфекційного процесу. У тому числі і вакциною. Йде певний інфекційний процес. Він постійно у нас в організмі проходить. Тому я постійно говорю, що якщо людина вакцинувалася, то вона повинна в найближчий тиждень дуже сильно себе берегти. Треба посилити засоби індивідуального захисту", - пояснила лікар.

Вона наполягає, що запобіжні заходи необхідно дотримуватися і після другої дози вакцинації від коронавірусу.

"Люди, навіть вакциновані другою дозою, повинні розуміти, що вони можуть захворіти, особливо якщо вони отримають велику дозу збудника, - тоді йде прорив імунітету. Тому завдання залишається колишнім: Якщо судилося отримати дозу збудника, то краще отримати малу дозу, щоб легко перехворіти. Адже цей процес в тому числі дозозалежний. І краще бути імунним", - пояснила Голубовська.

Вона також пояснила, що нічого страшного не трапиться якщо людині доведеться трохи перенести отримання другої дози вакцини.

"Що стосується того, що вам доводиться перенести на тиждень десь вакцину, я думаю нічого страшного. Рекомендації даються чіткі, тому що по цих рекомендаціях проходили клінічні дослідження. Тому що б дати іншу рекомендацію - треба відразу ж підтвердження, природно, а це час. Але щодо закономірності інфекційного процесу, якщо ви відклали на кілька днів цю вакцинацію, тиждень - нічого страшного абсолютно не відбудеться. Пам'ятаєте історію з AstraZeneca, як спочатку вакцинували через три тижні, а потім виявилося, що більше проміжок після першої і другої дози - тим сильніше імунітет. Це правильно", - пояснила медик.