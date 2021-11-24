Кабмін об’єднав кілька вишів в Україні

Кабінет Міністрів погодив пропозицію МОН щодо реорганізації двох вишів – Харківського національного університету будівництва й архітектури та Луганського національного аграрного університету. Ці заклади освіти приєднали до інших університетів.

Таке рішення прийняв уряд під час засідання 24 листопада. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережі.

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До яких університетів приєднали два виші

За його словами, ці два виші реорганізували та приєднали до інших університетів:

Харківський національний університет будівництва та архітектури – приєднали до Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

Луганський національний аграрний університет – приєднали до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Окрім того, днями президент Володимир Зеленський надав державному університету "Одеська політехніка" статусу національного. Про те, що цей виш отримає національний статус, повідомлялося ще на початку вересня. З такою пропозицією виступив уряд.

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