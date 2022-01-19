Кабмін скоротив термін дії COVID-сертифікатів

В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

Рішення ухвалено на засіданні Кабміну 19 січня.

Сертифікати, що підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі медичних записів про вакцинацію від зазначеної хвороби з урахуванням дози бустера формуються з моменту технічної можливості.

Скорочувати термін дії СОVID-сертифікатів до 270 днів вже розпочали країни Європейського Союзу - Ліхтеншейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія, Чехія.

Зазначається, що для належної взаємодії з довірчою мережею Європейського Союзу та з урахуванням результатів спостережень щодо періоду дієвості вакцин Україні також доцільно застосувати зазначений термін.

