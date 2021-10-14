Канікули в школах можуть продовжити до 3-4 тижнів, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.

Як передає Суспільне, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин в ефірі Українського радіо.

"Швидше за все, їх (канікули. - Ред.) буде трошки продовжено. Але ми не вважаємо, що вони будуть тривалими. Зазвичай вони тривають упродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", - зазначив він.

За його словами, на стаціонарному лікуванні через коронавірус перебуває 607 дітей - це 21% від кількості ліжок для хворих COVID-19, які були виділені на педіатричному напрямку.

"Діти активніше залучаються до епідемічного процесу, велика кількість класів закривається через випадок коронавірусу у дитини або вчителя. Весь клас вважається контактним і він закривається на "умовний" карантин", - зазначив санітарний лікар.