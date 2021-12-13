Карантин в Україні: ще дві області вийдуть із червоної зони - Ляшко

Найближчим часом Вінницька та Хмельницька область залишать червону зону карантину в Україні.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, п'ять тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.

"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - зазначив Ляшко.

З 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києва перестали діяти обмеження червоної зони.

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину . Обмеження посилили невакцинованих громадян, також скоротився термін дії жовтих COVID- сертифікатів.