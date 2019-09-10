Карпюк рассказал о том, как их с Клыхом пытали в российском Владикавказе.

Бывший политзаключенный Николай Карпюк рассказал о том, как тюремщики пытали украинских политзаключенных в ИВС No 1, в российском Владикавказе.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый пакет, скотчем перематывают, вату сюда (показывает на область под глазами - ред.), чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток через тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное ощущение. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда же в ИВС, комната для допросов - металлическая клетка метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые 2 часа меняются, эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" - не дают спать", - рассказал он.

Также он отметил, что в ИВС еще сильнее пыткам подвергали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, сажали в клетку, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!"- рассказал бывший политзаключенный.

Как сообщало издание "Комментарии", 11 освобожденных украинцев привезли в больницу "Феофания" на обследование, а 24 освобожденных военных моряка - в военный госпиталь.

7 сентября, Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись, в частности, 24 военнопленных моряка, крымский режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, Станислав Клых, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Эдем Бекиров и Артур Панов. Украинские моряки были освобождены на поруки омбудсмена Людмилы Денисовой.

Украина выдала России, в частности, бывшего главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, военного Виктора Агеева, боевика "ДНР" и фигуранта дела авиакатастрофы рейса МН17 Владимира Цемаха, завербованного украинского военного Александра Ракушина и др.