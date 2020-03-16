Киев не планируют закрывать на въезд и выезд, - Поворозник

Киев на время карантина в связи с коронавирусом не планируют закрывать на въезд и выезд. Об этом на брифинге в КГГА сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"На сегодня комиссия такое решение в части закрытия города на въезд или на выезд... таких решений никто не принимал, и пока что на сегодняшний день таких решений не планируется принимать. Будут ли отменены маршрутные автобусы, железнодорожные перевозки, в том числе пригородные? Это вопрос в большей степени к соответствующим правительственным комиссиям, которые должны урегулировать вопрос", - заявил он.

Отмена маршрутов, поездов – это вопрос к Кабинету министров, который должен урегулировать вопросы перевозки пассажиров между городами в Украине.

По ограничению общественного транспорта внутри города, в частности метро - есть только рекомендация пользоваться транспортом исключительно для проезда на работу, в больницу или аптеку.

"Рекомендуем масочный режим в общественном транспорте. Ограничивать не планируем", - говорит он.

Как сообщалось, в Киеве усилили ограничительные меры с 17 марта из-за коронавируса, в столице максимально ограничивается работа заведений общественного питания, не будут работать и торговые центры.

Напомним, для предотвращения распространения коронавируса в Одессе с 16 марта остановили работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек. Во Львове также решили закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок.