Киев попал в десятку худших для жизни городов рейтинга The Economist

За последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций

Согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов. Так, украинская столица занимает 131-е место из 140.

Примечательно, что за последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций. Его показатели в рейтинге снизились на 21,4%.

Как отмечают эксперты издания, показатели Украины демонстрируют некое возрождение, которое, однако, находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны на Донбассе.

Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место. В десятку худших также вошли Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).

На втором месте - Вена (Австрия), на третьем - Ванкувер (Канада). При этом она отстает от Мельбурна всего на 0,1 процентного пункта, и всего на 0,2 и 0,3 процентного пункта отделяют канадские Ванкувер и Торонто.

Также в топ-10 вошли Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия). Отметим, что столица России Москва с прошлого года не изменила своих позиция в рейтинге, сохранив 80-е место.

По материалам УНИАН