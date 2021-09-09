Колишнього члена Меджлісу відпустили після допиту в ФСБ

В окупованому Криму після допиту в ФСБ відпустили колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеїтова.

Він покинув будівлю російської спецслужби і повернувся додому. Про це повідомляє Кримська Солідарність.

"51-річного Ельдара Мінсітова з інвалідністю 3 - ї групи допитали слідчі ФСБ, після цього він повернувся до свого будинку в селищі міського типу Молодіжне в Криму", - уточнили правозахисники.

Адвокат розповів, що з колишнім членом Меджлісу "провели певне опитування". Після цього його привезли додому.

"Він знаходиться в втомленому стані, але відчуває себе нормально", - додав захисник.

В окупованому Криму окупанти катували затриманого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. Згодом Джелялова відправили в СІЗО. Ситуацію на контроль узяв Офіс генерального прокурора.

Джелялова і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня. Їх підозрюють у диверсії. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Gazeta.ua



