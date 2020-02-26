Людей с инвалидностью будут обслуживать без очереди по закону, - Гончарук

Кабинет министров Украины одобрил изменения к закону Украины "Об основах социальной защищенности людей с инвалидностью в Украине". Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

Теперь людей с инвалидностью будут обслуживать на кассах без очереди. Речь идет о первоочередном обслуживании в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

"Правительство усиливает социальные гарантии лиц с ограниченными возможностями для их интеграции в общественную жизнь и повышение доступности инфраструктурных объектов", - заявил Гончарук.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал закон No 431-IX о праве людей с инвалидностью вследствие участия в АТО, ООС или военных конфликтах на территории других государств, а также волонтеров получать помощь в медучреждениях Минобороны, СБУ, внешней разведки, МВД и т. п.

Напомним, Рада приняла этот закон 20 декабря прошлого года.