Макаревич посмеялся над "поднявшейся волной г..а" из-за злобных дебилов

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался о шумихе в СМИ, которую спровоцировал его комментарий в соцсетях. Он написал в Facebook во вторник, 20 марта, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал только доказывает его слова.

Музыкант рассказал, как во время гастролей по Северной Америке на пути из Чикаго в Торонто у него от звонков журналистов "начал разрываться телефон", но он вежливо уклонялся от разговора. "На десятом звонке призадумался - что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа", - поведал Макаревич.

Исполнитель подчеркнул, что не говорил того, что ему приписывают, и еще раз привел свой комментарий: "Мне кажется, что госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

"Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает", - добавил он.

Накануне Макаревич заявил в соцсетях, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Фразу про злобных дебилов лидер "Машины времени" написал в ответ одному из комментаторов его поста. Исполнитель добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.