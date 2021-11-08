МОЗ затвердило довідку про протипоказання до COVID-вакцинації (фото довідки )

Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам із тимчасовими чи постійними протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідна форма № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2010 року.

Подробиці

Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, що визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, а також із переліком медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджених ще у 2011 році.

При цьому в МОЗ нагадують, що постійні протипоказання можуть лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19. Наприклад, важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один з її компонентів.

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У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказано строк дії цих протипоказань.

Абсолютні – стан, при якому існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для вакцинного реципієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути незмінними та тимчасовими.

– стан, при якому існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для вакцинного реципієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути незмінними та тимчасовими. Застереження – ситуація, при якій остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від проведення або не проведення щеплення в залежності від ситуації, що склалася.

– ситуація, при якій остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від проведення або не проведення щеплення в залежності від ситуації, що склалася. Постійні – протипоказання до щеплень, що мають постійний довічний характер і, ймовірно, не зняті протягом життя.

– протипоказання до щеплень, що мають постійний довічний характер і, ймовірно, не зняті протягом життя. Тимчасові – протипоказання, безпосередньо які у момент вирішення питання проведення щеплення, носять тимчасовий характері і зникають згодом.

Які бувають протипоказання:

Повний список протипоказань можна знайти за посиланням.