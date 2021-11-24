На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку, водій втік

Поліція розшукує автомобіль та водія, який у Золочівському районі збив пішохідку та втік. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:10 у вівторок, 23 листопада, на дорозі між селами Русилів та Балучин.

Як повідомили у поліції, невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 51-річну місцеву мешканку, водій втік із місця події. Від триманих травм мешканка с. Русилів 1970 року народження загинула на місці події.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи, встановлює особу водія та автомобіль, який скоїв наїзд. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини ДТП, просять повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на дорогах Львова та області сталися 62 дорожньо-транспортні пригоди, чотири з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще двоє отримали травми.

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