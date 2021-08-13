На Львівщині медики оголосили голодування через зарплатні борги

У Львівській області 17 працівників Соснівської міської лікарні - лікарі, медсестри і санітарки - оголосили голодування через борги із заробітної плати. За три місяці їм заборгували 3 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомила голова первинної лікарняної профспілкової організації Вільної профспілки медпрацівників України Оксана Гладун, передає Укрінформ.

"Медики нашої лікарні відстоюють свою зароблену зарплату, а тим самим і лікарню в цілому. Вони голодують до виконання вимог! Медики також люди, які хочуть мати засоби для життя. Якщо медики розрахуються, знайдуть іншу роботу, а можливо, й в іншому місті, то мешканцям не буде де отримати медичну допомогу. Медикам - зарплату, а 11 тисячному населенню нашого міста - лікарню", - зазначила Гладун.

Серед основних вимог медпрацівників - виплатити заборгованість із заробітної плати по липень 2021 року включно, оздоровчі за 2021 рік, "ковідні" доплати, зробити перерахунок неправильно нарахованих зарплат за 2020 рік та виплатити їх, а також компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Загалом, за підрахунками медпрацівників, лікарня їм заборгувала близько 3 млн. грн.