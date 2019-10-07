Названы самые затратные и прибыльные увлечения украинцев

14% граждан вообще не имеют каких-либо увлечений
Каждый пятый украинец занимается спортом, а каждый десятый увлекается музыкой. В то же время большинству достаточно просто слушать музыкальные композиции. 14% обязательно что-то коллекционируют. Столько же ходят на охоту или рыбалку, хотя зарабатывают на этом меньше всего. При этом самым затратным хобби среди наших граждан оказались путешествия, поскольку 4 из 10 украинских туристов только на инвентарь тратят от 1 тыс. грн до 3 тыс. грн ежемесячно, сообщила проводившая опрос платформа OLX.
На книги, танцы и художественное творчество украинцы преимущественно тратят не более 500 грн в месяц. Коллекционеры больше всех любят торговаться, а среди наиболее редких хобби - занятия голубеводством, картами Таро и поиск акций в магазинах.
В общем, пятерка самых распространенных среди украинцев хобби выглядит следующим образом:
Спорт - занимаются 20% опрошенных.
Среди них 42% украинцев ездят на велосипеде,
17% занимаются фитнесом,
12% - футболом.
Каждый десятый респондент выбрал для себя более редкие активности:
боулинг, американский футбол, автоспорт, спортивный туризм, триатлон и сквош.
Зарабатывают на спорте 15% опрошенных.
Коллекционирование (14%). Чаще всего собирают монеты - 28%.
Многие указали, что коллекционируют статуэтки, часы, модели машин и железных дорог.
Но нашлись и те, кто собирает мини-бутылочки из-под алкоголя, медицинские инструменты и морских свинок.
Охота и рыбалка (14%). Рыбачат два из трех опрошенных, а 27% делают и то, и другое.
Зарабатывают на этих увлечениях только 9% украинцев.
Музыка (13%).
Украинцы преимущественно играют на гитаре, а прослушивание песен - хобби каждого третьего ценителя музыки.
Зарабатывают на ней 21% украинцев.
Художественное творчество (11%).
Наиболее популярны рисование (22,6%), вышивание (16%) и вязание (13%).
Среди необычных хобби респонденты назвали точение бритв, шитье кукол из капрона и украшение свадебных кортежей.
Зарабатывают на творчестве 32% граждан.
Только 14% из оставшихся 28% украинцев сказали, что не имеют никаких увлечений. Остальные имеют какие-то иные хобби.
Самыми затратными хобби оказались следующие:
Путешествия - до 3 тыс. грн.
Спорт - от 500 грн до 2 тыс. грн.
Музыка, рыбалка и охота, коллекционирование - до 1 тыс. грн.
Танцы, чтение и художественное творчество - до 500 грн.