Не похитили, а задержали правоохранители: стала известна судьба активиста "Движения освобождения"

Активиста "Движения освобождения", второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского в Киеве на самом деле не похищали, а задержали правоохранители. Задержание произошло в деле о нападении на охранника в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, что активисты "Движения освобождения" ранее сообщили, что днем 26 ноября в Киеве неизвестные схватили и силой затолкали в авто экс-командира батальона "Донбасс" и координатора торговой блокады на Донбассе Анатолия Виногродского.

"26 ноября полицейские по поручению прокуратуры и во исполнение постановления суда задержали двоих мужчин, бывших бойцов добровольческого батальона "Донбасс". Им ранее было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины", - говорится в сообщении полиции.

Согласно данным правоохранителей, 27 июля 2017 года задержанные вместе с другими лицами избили охранника с использованием кастетов и телескопических дубинок.

"Нападавшие отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тысяч гривен", - отметили в полиции, добавив, что в автомобиле, которым передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи.

Отмечается, что задержания проводились на основании постановлений суда в Киеве и в Житомирской области. Теперь задержанным инкриминируют совершение преступления по статье "Разбой".