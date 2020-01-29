Немыслимого уровня зарплаты и премии представителей власти воспринимается обществом как плевок в лицо

Немыслимого уровня зарплаты и космические премии представителей украинской власти воспринимается обществом как плевок в лицо

Политический эксперт Александр Савченко прокомментировал решение правительства публиковать ежемесячно на своем сайте доход украинских министров и их заместителей. Напомним, что соответствующее решение было принято после скандального обнародования премий, зарплат и надбавок членов Кабмина, а также некоторых топ-менеджеров.

"Снизить градус в обществе эффективно можно лишь одним способом - начав повышать экономическое благосостояние украинцев, социальные стандарты. Именно это и заявлялось сперва кандидатом в президенты, а потом и президентом Зеленским. И именно это ставилось в задачу правительству.

А то, что продемонстрировала власть, назначив "себе любимым" немыслимого уровня выплаты в виде зарплат и космических премий, воспринимается обществом вполне однозначно, а именно - как плевок в лицо.

Никакие вывешиваемые отчеты не способны объяснить рабочим, служащим и пенсионерам, почему, демонстрируя полную бездарность в своих должностных обязанностях, государственные служащие от новой власти первое, что начали делать, это - грабить сверхдефицитный бюджет своими "премиями".

Красивые слова и интернет-ролики - это не то, что ждали в нашей стране. И это точно не то за, что нужно платить из бюджета миллионы гривен.

И еще немаловажный вопрос - неужели уровень контроля в государственных органах настолько разбалансирован и фактически уничтожен, что такой грабеж стал возможным?"