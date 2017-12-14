Новые украинские танки оказались непригодны на Донбассе, — генерал-майор Юрий Толочный

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, когда украинские бойцы получат новейшие танки «Оплот».

Один из лучших украинских танков Т-64БМ «Булат» оказался неэффективным для Вооруженных сил Украины из-за своих характеристик, а хваленных «Оплотов» и вовсе нет на фронте. Об этом заявил экс-заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике, генерал-майор Юрий Толочный, информирует еizvestia.com.

По его словам, в целом, резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан.

«Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64. Таким образом, необходимо создавать новые образцы. Но здесь другие проблемы», – рассказал Толочный.

Также генерал указал на проблему с другим украинским танком «Оплот».

«БМ «Оплот», например, в Вооруженных силах имеется в единственном экземпляре – в харьковском Институте танковых войск. Так что вопрос в возможностях государства по закупке, и промышленности – по серийному производству новых машин», – подчеркнул военный.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, когда украинские бойцы получат новейшие танки «Оплот». По его словам, эти модели танков уже со следующего года должны поступить на вооружение Вооруженных Сил Украины.

По материалам Hyser

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