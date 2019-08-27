Оккупанты 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Российско-террористические войска в минувшие сутки, 26 августа, 12 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Восток" оккупанты открывали огонь семь раз. По защитникам Водяного (четыре раза) били из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, Лебединского (два раза) - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Павлополя - только из пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности ОТГ "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил пять раз. Вблизи Новолуганского дважды открывали огонь из запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, Травневого - из гранатометов разных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Укрепления украинских военных в районе Шумов оказывались под вражеским огнем из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку от Луганского - из автоматических гранатометов.

С начала текущих суток бандформирования один раз обстреляли позиции ВСУ вблизи Талаковки из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

6 августа неподалеку от Павлополя оккупанты ударили по военнослужащим, занимавшимся инженерным обустройством позиций Объединенных сил, из ручного противотанкового гранатомета. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских морпехов 36-й отдельной бригады ВМС Вооруженных сил Украины.

С полуночи 21 июля в Донбассе начало действовать новое "летнее перемирие", согласованное Трехсторонней контактной группой (ТКГ) на заседании 17 июля. В апреле российская сторона в ТКГ дважды отказывалась согласовывать инициированное Украиной "пасхальное перемирие", введение "хлебного" срывалось два раза. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".