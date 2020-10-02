Окупанти двічі порушили "тишу"

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"...факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів. З автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета - неподалік Оріхового.