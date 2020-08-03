Органи місцевої влади не можуть самостійно послаблювати карантин, - Степанов

Органи місцевої влади, згідно їх повноважень, можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, яка набула чинності з 1 серпня, в Україні визначено алгоритм по відношенню до тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці з різними рівнями епідеміологічної небезпеки - починаючи від "зеленої" зони і закінчуючи "червоною".

"Повноваження щодо встановлення цих обмежень має виключно центральна комісія ТЕБ та НС, яка визначає різний рівень небезпеки. Те, що стосується органів місцевої влади, згідно їх повноважень, встановлених законом, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але ні в якому разі не пом'якшувати", - сказав міністр.

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Степанов також підкреслив, що умови адаптивного карантину, які на сьогоднішній день діють в нашій країні, - це максимально можливий баланс між роботою і епідеміологічною безпекою в нашій країні.

"Ми вже не встановлюємо на території всієї області, а визначаємо чітко місто чи район, де може бути складніша ситуація. Ми максимально інформуємо через сайт МОЗ, чітко говоримо і показуємо ситуацію. Тут немає ніякої політики, ніяких суб'єктивних бачень, улюблених регіонів або ще якихось небилиць. Є чисто цифри і рівень небезпеки", - підсумував міністр охорони здоров'я.